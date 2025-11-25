Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Italo Bocchino, l'incubo: "Il trans si prostituiva. E al mio citofono..."

di
Libero logo
martedì 25 novembre 2025
Italo Bocchino, l'incubo: "Il trans si prostituiva. E al mio citofono..."

2' di lettura

Ospite a Fucina Podcast, Italo Bocchino ha raccontato uno degli aneddoti più divertenti della sua vita. Più nello specifico, di quella volta che lui e Pietrangelo Buttafuoco sono diventati i citofonisti di un trans brasiliano.

"AAA splendido transessuale brasiliano riceve a Viale Vaticano 44. Allora era il 1990, stiamo parlando quindi ormai di 35 anni fa e quando venni a vivere a Roma squattrinatissimo ovviamente, piccole collaborazioni al Secolo d'Italia e andai a vivere nella zona Prati Vaticano in un primo piano seminterrato con la finestrella alta - ha raccontato Bocchino -. Un monolocale 26-27 metri quadri, due lettini, una cucinetta elettrica. E a un certo punto si trasferisce a Roma sempre in collaborazione col Secolo d'Italia anche Pietrangelo Buttafuoco. E io gli dico: 'vabbè, vieni da me'. E quindi dividevamo quel posto in due. E accanto a noi c'era un transessuale che si prostituiva sempre in quei monolocali piccolini là sotto".

Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

"Non vedo debacle elettorali": Italo Bocchino lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ...

E ancora: "A quel tempo ovviamente non c'era internet, Tinder, questa roba così che era facile prendere appuntamento col transessuale. Si doveva comprare il Messaggero o Il Tempo e c'erano gli annunci. E c'era scritto interno 6, ora non ricordo. Ovviamente l'avventore correva lì, parcheggiava la macchina, cercava il posto e poi arrivava lì sul luogo e aveva lasciato la copia del Messaggero in macchina. Quindi si ricordava il civico ma non si ricordava l'interno. Guardava, guardava, guardava poi sul citofono trovava scritto 'Bocchino' e diceva questa è la parola d'ordine e citofonava lì. E quindi alle 2 di notte questi qui mi suonavano. E quindi alla fine finimmo a fare i citofonisti per un transessuale. All'epoca i trans non erano così diffusi".

tag
italo bocchino

A Otto e mezzo Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

Dalla Gruber Otto e Mezzo, Rocco Casalino: "Meloni avrà una flessione", smentito in diretta

A Otto e mezzo Otto e Mezzo, Giannini dà i numeri: "Finita 7-6", Bocchino lo smonta

ti potrebbero interessare

Coppa Davis, Aldo Grasso attacca il Tg1? Tre autogol in poche righe

Coppa Davis, Aldo Grasso attacca il Tg1? Tre autogol in poche righe

Redazione
Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

Redazione
Paolo Crepet, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Niente tv? Siamo seri..."

Paolo Crepet, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Niente tv? Siamo seri..."

Redazione
Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."

Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."