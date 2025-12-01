Otto e Mezzo, il retroscena sulla minaccia pro-Pal a La Stampa: "Torneranno, ci hanno scritto"

E proprio sulla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati esordisce Malaguti dalla Gruber: "Nel mio editoriale ho volutamente evitato di soffermarmi su quanto detto da Albanese perché sarebbe stato un modo per amplificare parole completamente fuori luogo e stupide. Credo le siano scappate di bocca".

Poi, nel ricostruire la vicenda: "Perché vengono da noi? Perché raccontiamo quanto fatto dall'imam di Torino. Quel giorno è partito un messaggio su whatsapp", una dichiarazione di guerra, "e da lì sono partiti senza neanche sapere cosa facciamo e chi siamo". Da qui la rivelazione che lascia anche la conduttrice di stucco: "Torneranno ad attaccarci, ce lo hanno detto attraverso un comunicato. È tutto fuori controllo". In puntata, a parlare di Albanese, è invece Andrea Scanzi. Per il giornalista "ha sbagliato, la conosco e ne ho stimo. Ma ha detto una solenne sciocchezza. Quello che è successo è gravissimo e ha ottenuto l'effetto opposto".