Otto e Mezzo, il retroscena sulla minaccia pro-Pal a La Stampa: "Torneranno, ci hanno scritto"

lunedì 1 dicembre 2025
Andrea Malaguti tra gli ospiti di Otto e Mezzo. Il direttore de La Stampa è ospite di Lilli Gruber nella puntata di lunedì 2 dicembre su La7, a pochi giorni dall'assalto dei pro-Pal alla sede del quotidiano da lui diretto. Ma anche a pochi giorni dalle parole di Francesca Albanese, con cui ha detto che quanto accaduto deve essere considerato un "monito" dai giornalisti.

E proprio sulla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati esordisce Malaguti dalla Gruber: "Nel mio editoriale ho volutamente evitato di soffermarmi su quanto detto da Albanese perché sarebbe stato un modo per amplificare parole completamente fuori luogo e stupide. Credo le siano scappate di bocca". 

Bologna, il Pd tira dritto sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Neppure le parole sui giornalisti e l'assalto pro-Pal a La Stampa bastano al Partito democratico per prendere le dis...

Poi, nel ricostruire la vicenda: "Perché vengono da noi? Perché raccontiamo quanto fatto dall'imam di Torino. Quel giorno è partito un messaggio su whatsapp", una dichiarazione di guerra, "e da lì sono partiti senza neanche sapere cosa facciamo e chi siamo". Da qui la rivelazione che lascia anche la conduttrice di stucco: "Torneranno ad attaccarci, ce lo hanno detto attraverso un comunicato. È tutto fuori controllo". In puntata, a parlare di Albanese, è invece Andrea Scanzi. Per il giornalista "ha sbagliato, la conosco e ne ho stimo. Ma ha detto una solenne sciocchezza. Quello che è successo è gravissimo e ha ottenuto l'effetto opposto". 

