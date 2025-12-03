Da Scurati, Raimo & Co. censori ai libri di destra

È una triste coazione a ripetere quella a cui assistiamo in queste ore, che poco ha a che fare con la cultura e molto con la faziosità manichea e la difesa di piccole posizioni di potere. Ed è un paradosso che tutto questo avvenga in apertura di una manifestazione che si chiama “Più libri più liberi”. Ottanta autori, che potremmo definire i “soliti noti”, si sono fatti sottoscrittori di un appello tanto scontato e prevedibile nel testo quanto francamente assurdo nella nemmeno troppo tacita richiesta di censura. Prevedibili anche i nomi dei firmatari: da Zerocalcare a Christian Raimo, da Caparezza ad Anna Foa fino ad Antonio Scurati. E poi la new entry: Alessandro Barbero. Autori, come quest’ultimo, certamente non sprovveduti ma che con ogni probabilità pagano il pegno all’appartenenza a quel “circoletto magico” che continua a dominare la cultura italiana. Tutti loro hanno voluto manifestare con una loro lettera-appello all’AIE, l’associazione degli editori, «preoccupazione e sconcerto» perla presenza alla fiera della piccola e media editoria, che si svolgerà a Roma dal 4 all’8 dicembre, dello stand di una casa editrice di nicchia quale Passaggio al Bosco.

IMPOVERIMENTO

La casa editrice sarebbe rea, agli occhi dei firmatari, di aver pubblicato autori come Degrelle e Corneliu Zelea Codreanu, definiti «figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita». Che questi autori fossero tali non c’è dubbio, ma che vadano conosciuti e non censurati, come vorrebbero i firmatari, lo è altrettanto. Per almeno due motivi: perché nel loro tempo hanno rappresentato sentimenti diffusi e dato vita a fenomeni storici che non si possono cancellare con un tratto di penna; e perché è solo dalla conoscenza delle loro idee che la verità delle nostre, attraverso una serrata argomentazione e non attraverso anatemi, ne esce rafforzata. In sostanza, la censura impoverisce tutti e soprattutto è contraria a quella “cultura democratica”, che è poi la cultura tout court, a cui pure i firmatari si richiamano.

In verità, oggi in Italia non c’è nulla di più antidemocratico e illiberale della cosiddetta “cultura democratica”, che altro non è che la cultura mainstream di un gruppo di potere che controlla ancora case editrici, media, cattedre universitarie, festival come appunto questo romano e tanti altri che hanno corso in tutta Italia e per tutto l’anno (fra l’altro tutti lautamente finanziati dalle casse dello Stato e degli enti locali). Inutile dire che si tratta di una cultura fortemente orientata a sinistra e che quindi tollera la presenza, negli stessi stand da cui si vorrebbe escludere Passaggio al Bosco, di realtà editoriali altrettanto piccole ma altrettanto (e forse più) “eversive” ma che hanno la fortuna di stare da quella che viene considerata la “parte giusta” della cultura, cioè a sinistra.