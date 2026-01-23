Fatto Quotidiano: "Facebook censura il video di Barbero". Ma è una balla spaziale

Nuove frontiere delle bufale: il video di Alessandro Barbero in cui lo storico spiega perché voterà "No" al referendum sulla giustizia del prossimo marzo è stato "oscurato da Meta su Facebook", sottolinea il Fatto quotidiano con un misto di preoccupazione e indignazione. Motivo? "È troppo virale", spiega il quotidiano diretto da Marco Travaglio, ovviamente schierato a fianco dell'Anm contro il governo, la riforma Nordio e il fronte del Sì.

Peccato che subito in attacco del pezzo, vengano spiegate le vere ragioni della misura del gruppo guidato da Mark Zuckerberg: "La sua visibilità è stata ridotta sulle pagine che lo hanno pubblicato e ricondiviso dopo un fact checking che lo ha etichettato come 'Falso'. Il motivo per cui è stato sottoposto ad analisi? Era virale".