DiMartedì, la profezia di Paolo Mieli: "Che Europa resterà"

Ospite a DìMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, Paolo Mieli ha parlato del passato, presente e futuro dell'Europa. Secondo l'editorialista del Corriere della Sera, il 21esimo secolo potrebbe essere quello dell'Ue. Ma a una condizione: il Vecchio Continente deve smarcarsi dal Nuovo e non deve sottomettersi a Cina e Russia.

"Non possiamo più considerare l'Occidente a trazione Stati Uniti - ha spiegato Mieli -. E può essere un bene per l'Ue. Se l'Europa è costretta a fare da sé e poi si ridurrà nei Paesi che si accingono a fare da sé e riprendono un filo che è nella loro storia millenaria può darsi che riusciamo a vedere un miglioramento. Noi dobbiamo credere in noi stessi, nell'Europa e in quello che rimarrà perché non rimarrà un'Europa così smisurata e sfaccendata come adesso. Rimarrà un'Europa con un nucleo duro e una identità forte".