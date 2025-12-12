Dritto e Rovescio, Delmastro stronca Claudia Fusani: "Dillo alla Albano"

Galera subito. A Dritto e Rovescio si dibatte sullo stupro ai danni di una giovane donna che faceva jogging. Il responsabile? Un 26enne del Gambia rilasciato poco prima con l'accusa di palpeggiamenti. Per questo - è il ragionamento di Claudia Fusani - deve essere messo su un aereo e rimandato in Gambia, subito". Si dice d'accordo anche Andrea Delmastro che però la incalza: "Spiegaglielo all'Albano, non a me".
Ma la Fusani rincara: "Questi sono i rimpatri". "Spiegaglielo all'Albano, non a me", dice ancora il sottosegretario alla Giustizia nonché esponente di Fratelli d'Italia mostrando un articolo di giornale dal titolo "Rilasciato dai giudici, molesta subito una donna". Il riferimento di Delmastro è a Silvia Albano. È stata lei, magistrato di Roma, a non convalidare i trattenimenti dei migranti.
La violenza sessuale oggetto della discussione è avvenuta a San Mauro Pascoli, provincia di Forlì Cesena. La vittima, una signora che faceva jogging, la mattina del 5 dicembre stava correndo lungo il percorso ciclopedonale, denominato Rio Salto, quando è stata assalita e costretta a subire abusi. La scoperta? L'aggressore era irregolare nel territorio italiano. Ma non solo, perché poco dopo, ai militari si è presentata un'altra donna che ha denunciato come anche lei poco prima, la stessa mattina, era stata avvicinata dal 26enne che aveva tentato di palpeggiarla.
