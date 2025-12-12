Repubblica, chi è Kyriakou: amico di Trump e vicino al centrodestra

Gli armatori in Grecia sono ancora gli uomini d’affari più potenti. Anche perché molti di loro posseggono giornali e tv. Tra questi c’è anche Theodore Kyriakou, in trattative per rilevare il gruppo Gedi, che controlla Repubblica, dalla Exor degli Elkann attraverso Antenna Group noto anche come Ant1. Da quattro generazioni la sua famiglia è tra i protagonisti nel traffico marittimo della Grecia. Fondato nel 1989 da Minos Kyriakou, dopo la sua morte nel 2017 è guidato dal secondo figlio Theodore, 51 anni, mentre Xenophon di due anni più grande guida la compagnia marittima. Il gruppo Antenna possiede uno dei primi canali televisivi privati e trasmette a Cipro, in Romania, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca nei Balcani, ha poi una catena di radio anche a Cipro e in Romania, una società di servizi, Daphne Communications. Sotto la sua guida, Antenna si è espansa a livello internazionale, in Grecia, Europa e Stati Uniti. Ant1 è generalmente percepito come allineato al centro-destra, come il referendum del 2015. Non a caso, recentemente, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis (del partito di centro-destra Nuova Democrazia) ha rilasciato interviste in esclusiva su Ant1.

Theodore Kyriakou ha studiato negli Stati Uniti (laurea in Economia e Finanza Internazionale e in Fisica presso la Georgetown University) ed è molto vicino al presidente Donald Trump. È difatti particolarmente fiero della foto che lo ritrae insieme al tycoon e l’emiro del Qatar scattata il 15 aprile scorso: era tra i pochi ospiti super selezionati alla cena ufficiale offerta da Tamim al Thani. Nel 2009, Theodore aveva accumulato un fondo di oltre 2 miliardi di sterline per acquisizioni nel settore dei media, dimostrando una strategia aggressiva di crescita. Nel 2024, Antenna ha avanzato un’offerta da 150 milioni di sterline per acquistare Time Magazine.

