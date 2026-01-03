Usa contro Venezuela, Saviano: "La lotta al narcotraffico non c'entra nulla"

"Le notizie dal Venezuela sono drammatiche e cruciali per comprendere quello che sta accadendo nel mondo": Roberto Saviano si lancia in un'analisi del raid americano contro Caracas in un video su TikTok. "L'attacco di Trump non c'entra nulla con la lotta al narcotraffico, assolutamente nulla. Probabilmente, secondo molti analisti, nemmeno con l'appropriazione del bene più prezioso che il Venezuela custodisce, cioè il petrolio", ha spiegato l'autore di "Gomorra", secondo cui invece dietro ci sarebbe dell'altro.

"In realtà è un'operazione geopolitica molto intelligente. Maduro è un criminale politico, ha per anni perseguitato l'opposizione, arrestato e torturato e ha rapporti col narcotraffico, però questa operazione non ha nulla a che fare con la lotta al narcotraffico perché il Messico è di gran lunga il centro del mondo in questo momento come distributore di cocaina e fentanyl, la Colombia, il Perù continuano a essere i maggiori produttori...", ha proseguito Saviano.