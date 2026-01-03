Usa contro Venezuela, Saviano: "La lotta al narcotraffico non c'entra nulla"

"Le notizie dal Venezuela sono drammatiche e cruciali per comprendere quello che sta accadendo nel mondo": Roberto Saviano si lancia in un'analisi del raid americano contro Caracas in un video su TikTok. "L'attacco di Trump non c'entra nulla con la lotta al narcotraffico, assolutamente nulla. Probabilmente, secondo molti analisti, nemmeno con l'appropriazione del bene più prezioso che il Venezuela custodisce, cioè il petrolio", ha spiegato l'autore di "Gomorra", secondo cui invece dietro ci sarebbe dell'altro.
"In realtà è un'operazione geopolitica molto intelligente. Maduro è un criminale politico, ha per anni perseguitato l'opposizione, arrestato e torturato e ha rapporti col narcotraffico, però questa operazione non ha nulla a che fare con la lotta al narcotraffico perché il Messico è di gran lunga il centro del mondo in questo momento come distributore di cocaina e fentanyl, la Colombia, il Perù continuano a essere i maggiori produttori...", ha proseguito Saviano.
Lo scrittore, dunque, ha aggiunto quale sarebbe il vero piano dietro a tutto questo: "L'obiettivo è quindi di creare degli Stati filo-trumpiani in Sud America. Perché attaccare il Venezuela? La popolazione venezuelana è allo stremo, i nipoti di Maduro hanno esportato cocaina con i voli di Stato, Maduro ha negoziato la sua uscita e la protezione dei suoi beni come ha fatto Assad in Russia in perfetto stile da dittatore criminale quale è". E ancora: "L'operazione antidroga è una farsa e allo stesso tempo il governo venezuelano che millantava il suo socialismo era un governo corruttissimo, violento. Dietro l'operazione di Trump non c'è solo una strategia legata al petrolio ma una strategia geopolitca. Tutto questo non indebolirà il narcotraffico, ma lo rafforzerà".
