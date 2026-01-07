Dipiazza, auguri a Schlein "Befana": il Pd impazzisce

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, nel mirino della sinistra per le celebrazioni dell’Epifania. Galeotto un post su facebook in cui si staglia l’immagine di una Befana con il volto di Elly Schlein.

Un fotomontaggio corredato dalla scritta: “Tanti auguri Befana”. Un post divenuto subito virale che ha fatto insorgere i vertici del Pd. Per la segretaria del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, il post «incarna la cultura di destra» e «non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto», un gesto «che usa il body shaming come arma politica».

I presidenti dei gruppi parlamentari dem di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti si richiamano alle «salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia» e ricordano che Dipiazza «non è nuovo a comportamenti sessisti e offensivi nei riguardi delle donne».

E chiedono che «al più presto chieda scusa alla comunità del Pd e alla sua segretaria». Solidarietà alla leader del Pd arriva anche da Italia Viva e dal Movimento Cinque Stelle.