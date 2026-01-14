Bersani a DiMartedì, nostalgia di Maduro? "No ai dittatori, ma..."

Ascoltando certi personaggi della sinistra italiana viene sempre più il dubbio che dietro alla bandiera del "diritto internazionale" si nasconda una nostalgia canaglia per gli "amici di famiglia", a volte detti "compagni che sbagliano". E di sicuro, una antipatia nemmeno tanto nascosta per il nemico americano.
A DiMartedì, nella prima puntata del 2026 dopo le vacanze di Natale, Giovanni Floris e i suoi ospiti affrontano ovviamente anche uno dei temi caldi di questo tribolatissimo inizio anno, il blitz americano a Caracas voluto da Donald Trump per disarcionare e rimuovere Nicolas Maduro.
Il dittatore chavista del Venezuela ha sempre avuto sponsor e sostenitori nel nostro Paese, proprio per la sua funzione anti-Usa e l'appartenere orgogliosamente al blocco anti-occidentale Russia-Cina. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, per dire, ha addirittura indetto una manifestazione di piazza per difenderlo (e per attaccare Trump), ma anche vari esponenti di AVS e Movimento 5 Stelle si sono schierati con lui pur essendo il successore di Chavez tutto tranne che un leader "legittimamente eletto" dai venezuelani, visti i brogli colossali in entrambe le ultime 2 tornate alle urne.
Anche Pier Luigi Bersani, pur con i soliti "distinguo" dialettici, sembra volersi collocare in questa posizione: "La domanda è: ma noi, noi che non sopportiamo i dittatori che siano gli ayatollah, che siano i Maduro eccetera, dobbiamo appoggiare un intervento coloniale?", chiede l'ex segretario del Pd, in studio a La7, per poi rispondersi da solo: "Io dico no, noi siamo quelli che cercano un punto di equilibrio che non sarà perfetto eccetera ma che si chiama diritto internazionale e se l'Europa non tira su questa bandiera e abbastanza rapidamente diventa suddita".