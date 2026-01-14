Bersani a DiMartedì, nostalgia di Maduro? "No ai dittatori, ma..."

Il dittatore chavista del Venezuela ha sempre avuto sponsor e sostenitori nel nostro Paese, proprio per la sua funzione anti-Usa e l'appartenere orgogliosamente al blocco anti-occidentale Russia-Cina. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, per dire, ha addirittura indetto una manifestazione di piazza per difenderlo (e per attaccare Trump), ma anche vari esponenti di AVS e Movimento 5 Stelle si sono schierati con lui pur essendo il successore di Chavez tutto tranne che un leader "legittimamente eletto" dai venezuelani, visti i brogli colossali in entrambe le ultime 2 tornate alle urne.