Venezuela, Mariana Rodriguez spiana Landini: "In lacrime, a mio figlio..."

La sinistra e il sindacato guidato da Maurizio Landini scendono in piazza e protestano contro l'intervento degli Stati Uniti di Donald Trump in Venezuela. Il presidente americano ha catturato il Nicolas Maduro e lo ha portato a New York per essere processato insieme a sua moglie. I compagni italiani tirano in ballo il diritto internazionale. I venezuelani, però, festeggiano come se fosse il loro 25 aprile.

Tra questi c'è anche Mariana Rodriguez. La modella e attrice si è resa protagonista di un monologo a Le Iene che in realtà è una vera e propria lezione ai compagni italiani pro-Mad. "Ho vissuto la caduta di Nicolas Maduro come la fine di un incubo - le sue parole -. Piangendo ho detto a mio figlio: 'amore finalmente ti porterò a conoscere la terra della tua mamma, della tua famiglia'. Eppure, appena poche ore dopo, ho visto ripetersi scena che conosco fin troppo bene; la caccia alle presunte spie, gli arresti, la repressione. Io l'ho provato sulla mia pelle, quando ho deciso di raccontare in un servizio de Le Iene cosa stessa davvero accadendo a Caracas Per tutta risposta, il mio passaporto è stato bloccato per oltre un anno e sono stata trattata come una bugiarda, una nemica della patria, delle stesse persone che stavano affamando i venezuelani. A lungo - ha concluso - ho sofferto in silenzio lontano ha conosciuto il vero significato della parola libertà".