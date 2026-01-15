Iran, Parenzo a L'aria che tira spiana Grimaldi di Avs: "Toh, io non lo ho visto"

"Qui ci sono giovani che protestano in piazza, caro Grimaldi": David Parenzo lo ha detto al suo ospite a L'Aria che tira su La7, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, riferendosi alle proteste contro il regime represse con violenza in Iran. "La cosa ridicola è che continuate a dirci... Io ero in piazza, voi non c'eravate. Io sono contro gli ayatollah da sempre, perché sono contro le teocrazie, noi per anni abbiamo preso il patrocinio di quei ragazzi che vengono impiccati. Stamattina c'è un ragazzo di 26 anni che verrà impiccato perché nemico di Dio", ha replicato l'onorevole.

"Ma quindi l'aiuto di Trump può essere positivo o no?", ha chiesto il conduttore riferendosi all'avvertimento del presidente americano, che ha minacciato interventi in caso di ulteriori repressioni da parte del regime di Teheran. "Noi siamo a fianco del popolo iraniano in rivolta, ma crediamo che gli interventi militari siano sempre sbagliati. Le nostre posizioni sono chiare: noi non brindavamo con Putin, non abbiamo mai bevuto vodka", la risposta di Grimaldi. "E quindi quale aiuto può dare Trump?", lo ha incalzato Parenzo. E lui: "Per esempio le sanzioni, credo siano utili". "Però non abbiamo visto grandi manifestazioni oceaniche per l'Iran", ha chiosato il giornalista. Gioco, partita, incontro.