Mauro Corona-choc: "Ho programmato la mia morte, è tutto pronto"

"Ho programmato di morire". A dirlo è Mauro Corona, ospite di È sempre Cartabianca in onda martedì 13 gennaio. Su Rete 4 l'ospite fisso di Bianca Berlinguer torna sul dibattito sollevato da Diego Dalla Palma a Verissimo. "Ho già tutto il piano pronto - confessa lo scrittore -. Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto, sono anni. Si cerca sempre, brontolando, di migliorare la condizione della vita, ma io vorrei che si migliorasse la condizione della morte".

Complice quanto passato da un suo caro amico: "Ho visto un amico passare due mesi tra i contorcimenti, non gli faceva più effetto nemmeno la morfina. Chiesi al dottore di farlo fuori, di aiutarlo a smettere di soffrire, ma mi fu risposto che la vita è sacra e non si può". A inizio puntata Corona si è reso protagonista di un battibecco con la conduttrice Bianca Berlinguer che si è presentata in studio con un vistoso paio di occhiali: "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio. Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri".