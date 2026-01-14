Bianca Berlinguer, clamoroso: a "È sempre CartaBianca" si presenta così

Che è successo a Bianca Berlinguer? I telespettatori di È sempre CartaBianca su Rete 4, il talk del martedì sera tornato dopo le ferie di Natale e Capodanno, se ne sono accorti subito e immaginiamo se lo siano chiesti, seduti sul divano di casa, in un misto di curiosità e preoccupazione. L'ex direttore del Tg3, oggi nome di punta dell'informazione Mediaset, si è infatti presentata davanti alle telecamere indossando un paio di inusuali occhiali da sole. L'effetto? La scena ha richiamato alla mente di molti l'ingresso di Silvio Berlusconi in Senato, afflitto da una fastidiosa forma di uveite che costrinse l'ex premier a proteggere gli occhi.

Crans-Montana, furia-Mario Giordano: "Santo cielo, 9 giorni?", cosa non torna "Ci sono voluti nove giorni per capire che c'era un rischio di fuga, santo cielo...": Mario Giordano lo ha...

Il problema della Berlinguer è stato simile: ha spiegato infatti di essersi dovuta sottoporre a un intervento a un occhio e di non poter proprio per questo motivo ancora esporsi alle forti luci dei riflettori dello studio. "Vi chiedo scusa da subito, in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio - ha salutato il pubblico al ritorno in onda -. Non è nulla di grave, ma per il momento è ancora troppo presto riuscire a sostenere le luci forti di uno studio televisivo". Problema lieve, dunque (anche se non meglio specificato) e condizione temporanea.

Crans-Montana, Mauro Corona spiana Jessica Moretti: "Loro arrostiti vivi, lei..." Mauro Corona, scrittore e alpinista, commenta la tragedia di Crans-Montana nella sua solita finestra di collegamento con...