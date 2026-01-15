Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

A Otto e mezzo , il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, sono stati ospiti Lucio Caracciolo e Tomaso Montanari . Come spesso accade, si è discusso sulla "matrice" ideologica di Giorgia Meloni , con il rettore dell'Università per gli stranieri di Siena che ritiene sia neofascista. Ma questa volta è stato sconfessato da Caracciolo a tempo record.

L'analista geopolitico ha infatti preso le distanze dalle affermazioni di Tomaso Montanari. "Giorgia Meloni è sicuramente ideologicamente vicina, possiamo dire, alla tradizione neofascista - ha spiegato Caracciolo -. Tutta la sua biografia lo dice. Dal punto di vista del mestiere che fa, non mi pare che abbia imposto nessun regime . Quindi - ha proseguito - non sono così d'accordo con il mio amico Montanari quando dice che sta abbandonando la Costituzione del '48."