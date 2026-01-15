Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, sono stati ospiti Lucio Caracciolo e Tomaso Montanari. Come spesso accade, si è discusso sulla "matrice" ideologica di Giorgia Meloni, con il rettore dell'Università per gli stranieri di Siena che ritiene sia neofascista. Ma questa volta è stato sconfessato da Caracciolo a tempo record.
L'analista geopolitico ha infatti preso le distanze dalle affermazioni di Tomaso Montanari. "Giorgia Meloni è sicuramente ideologicamente vicina, possiamo dire, alla tradizione neofascista - ha spiegato Caracciolo -. Tutta la sua biografia lo dice. Dal punto di vista del mestiere che fa, non mi pare che abbia imposto nessun regime. Quindi - ha proseguito - non sono così d'accordo con il mio amico Montanari quando dice che sta abbandonando la Costituzione del '48."
Subito dopo il direttore della rivista Limes, ha sottolineato però che alcune iniziative di Meloni, soprattutto nel campo della comunicazione, “non sono esattamente nel segno della tolleranza e della libertà”. Secondo l'analista, l'etichetta fascista "se è attribuita a tutti, non significa più niente. Il fascismo è un periodo storico. Poi ci sono persone che si richiamano a quell'ideologia con risultati diversi. A me interessa capire: stanno comprimendo la libertà oppure no". Fine della lezione.