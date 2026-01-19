Valentino, dalle ville alle opere d'arte: ecco a chi a va il patrimonio miliardario

Si è spento a 93 anni lo storico stilista Valentino. A darne notizia, sui suoi profili social, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. "Si è spento nella sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

Oltre al patrimonio artistico, Valentino lascia anche un ingente patrimonio economico. Secondo le stime più attendibili, il valore complessivo dei suoi beni personali ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di dollari. Una cifra che tiene conto dei proventi derivanti dalla cessione della maison negli anni Novanta e di investimenti finanziari. Il suo patrimonio immobiliare comprendeva alcune delle dimore più esclusive d’Europa: dalla storica villa sull’Appia Antica a Roma al castello di Wideville, alle porte di Parigi, fino a uno chalet a Gstaad, in Svizzera. A queste proprietà si affiancavano residenze a Londra e New York, oltre a una collezione d’arte di altissimo valore, costruita nel corso dei decenni.