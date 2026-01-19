Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Valentino, dalle ville alle opere d'arte: ecco a chi a va il patrimonio miliardario

lunedì 19 gennaio 2026
Valentino, dalle ville alle opere d'arte: ecco a chi a va il patrimonio miliardario

1' di lettura

Si è spento a 93 anni lo storico stilista Valentino. A darne notizia, sui suoi profili social, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. "Si è spento nella sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 

Oltre al patrimonio artistico, Valentino lascia anche un ingente patrimonio economico. Secondo le stime più attendibili, il valore complessivo dei suoi beni personali ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di dollari. Una cifra che tiene conto dei proventi derivanti dalla cessione della maison negli anni Novanta e di investimenti finanziari. Il suo patrimonio immobiliare comprendeva alcune delle dimore più esclusive d’Europa: dalla storica villa sull’Appia Antica a Roma al castello di Wideville, alle porte di Parigi, fino a uno chalet a Gstaad, in Svizzera. A queste proprietà si affiancavano residenze a Londra e New York, oltre a una collezione d’arte di altissimo valore, costruita nel corso dei decenni.

Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

È morto all'età di 93 anni lo stilista Valentino. "Valentino Garavani - si legge nalla nota della...

In ogni caso il marchio Valentino non faceva più parte direttamente del suo patrimonio: negli anni il brand è passato sotto il controllo di grandi gruppi internazionali. Valentino non lascia eredi diretti. La destinazione dell’eredità dipende quindi dalle disposizioni testamentarie predisposte dallo stilista. 

tag
valentino

Lo stilista Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

Due incappucciati Valentino, banditi irrompono nella sua villa: la sicurezza apre il fuoco

Controcorrente Amici, Maria De Filippi pazzesca: non solo il pizzo trasparente, mai vista così in tv

ti potrebbero interessare

Otto e Mezzo, Giannini attacca Trump: "Sceriffo di Washington"

Otto e Mezzo, Giannini attacca Trump: "Sceriffo di Washington"

Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

Morto Valentino, lo stilista aveva 93 anni

Il generale Vannacci smentisce Ranucci: "Balle! Mi baci la Schlein"

Il generale Vannacci smentisce Ranucci: "Balle! Mi baci la Schlein"

Fedez smentisce il "Fatto" di Travaglio: "Una porcheria totalmente infondata"

Fedez smentisce il "Fatto" di Travaglio: "Una porcheria totalmente infondata"