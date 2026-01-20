L'Aria che tira, sfottò di Bagnai a Parenzo per il braccio rotto: "Pacca sulla spalla?"

"Posso dire un'ultima cosa?", "Non mi istighi il senatore Bagnai": scambio di battute tra l'economista Carlo Cottarelli e David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Ospite della trasmissione anche Alberto Bagnai della Lega, che scherzando ha risposto: "Non mi sono mai spento". "Ormai siamo a pacche sulle spalle con Bagnai", ha aggiunto Cottarelli. E il senatore ha confermato: "Ci rispettiamo, ci vogliamo anche bene...".

A quel punto, però, è intervenuto il conduttore facendo una battuta: "Piano Cottarelli con le pacche sulle spalle, perché potrebbe sembrare una battuta ingenerosa nel mio caso...". Il riferimento è al suo braccio infortunato dopo una caduta sugli sci. "Ma le hanno dato una pacca sulla spalla?", gli ha chiesto, incuriosito, Bagnai. E Parenzo ha replicato: "No, sono miracolosamente caduto sugli sci, ma glielo spiego a parte...".