L'Aria che tira, sfottò di Bagnai a Parenzo per il braccio rotto: "Pacca sulla spalla?"

di
martedì 20 gennaio 2026
1' di lettura

"Posso dire un'ultima cosa?", "Non mi istighi il senatore Bagnai": scambio di battute tra l'economista Carlo Cottarelli e David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Ospite della trasmissione anche Alberto Bagnai della Lega, che scherzando ha risposto: "Non mi sono mai spento". "Ormai siamo a pacche sulle spalle con Bagnai", ha aggiunto Cottarelli. E il senatore ha confermato: "Ci rispettiamo, ci vogliamo anche bene...". 

A quel punto, però, è intervenuto il conduttore facendo una battuta: "Piano Cottarelli con le pacche sulle spalle, perché potrebbe sembrare una battuta ingenerosa nel mio caso...". Il riferimento è al suo braccio infortunato dopo una caduta sugli sci. "Ma le hanno dato una pacca sulla spalla?", gli ha chiesto, incuriosito, Bagnai. E Parenzo ha replicato: "No, sono miracolosamente caduto sugli sci, ma glielo spiego a parte...". 

La7, "vergogna!" e insulti a Parenzo: una settimana pazza

La settimana della parolaccia libera a L’aria che tira, su La7, con David Parenzo che fatica a tenere a bada i suo...

Al centro del dibattito il World Economic Forum in corso a Davos. A dire la sua sul tema la segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna, pure lei ospite del talk. "L'auspicio - ha detto - è che Davos possa rappresentare davvero un'opportunità per riaprire il dialogo tra Usa e Ue, visto che al Forum non ci sono soltanto i grandi del pianeta ma anche i grandi poteri economici mondiali. Per come è strutturato è un consesso che si può prestare a un serio tentativo di de-escalation dal caos in cui siamo piombati". 

"Le hanno dato una pacca sulla spalla?": siparietto Bagnai-Parenzo a L'Aria che tira, guarda qui il video

L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

"Soltanto in Italia non proviamo un filo di imbarazzo nel fare questa difesa d'ufficio dei terroristi di Hamas ...
