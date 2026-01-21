FdI spiana Giovanni Floris: "La sua idea geniale sui migranti"

Cambio di programma a Otto e mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7. In questi giorni, infatti, alla conduzione non c'è la padrona di casa Lilli Gruber. Il motivo? La giornalista è presente a Davos ed esplorerà i temi del World Economic Forum del 2026, un’edizione molto diversa da quelle degli anni passati. Tra l'altro, in questa edizione, ha partecipato anche Donald Trump, che ha parlato dei temi più discussi del momento come la questione Groenlandia.

Chi sostituisce Gruber alla conduzione di Otto e mezzo? Per l'occasione ci sarà Giovanni Floris, uno dei volti di punta della rete televisiva di Urbano Cairo. Il giornalista, infatti, è il conduttore di DiMartedì. E, nel corso di una delle ultime puntate, si è reso protagonista di un ragionamento sui migranti che ha fatto scalpore. "E se vengono persone da altre nazioni - ha spiegato Giovanni Floris - gli diamo il benvenuto e gli diciamo che da noi la violenza non si usa. Però - ha poi aggiunto, correggendosi - bisogna che sia vero che da noi la violenza non si usa".