Affari Tuoi, bordata di Fiorello: "30 euro lordi?", un caso in Rai

Ancora lui, ovviamente durante La Pennicanza, il format in onda su Rai Radio 1. E lui, altrettanto ovviamente, è Fiorello. Lo showman questa volta ha preso di mira con la sua consueta ironia Affari Tuoi, il game show dei pacchi e del Dottore di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, trasformando una curiosità emersa in studio in un elemento di satira. Fiorello, partendo dal racconto di una spettatrice presente tra il pubblico, è tornato su una peculiare cifra distintiva della trasmissione, scatenando una raffica di battute e frecciate.

La puntata de La Pennicanza in questione è quella di martedì 14 gennaio. Quando Fiorello ha scoperto che in platea c’era chi aveva seguito dal vivo le riprese del game-show, la reazione è stata immediata: "Ma pagano per vedere i pacchi?", ha chiesto il conduttore. "Allora ci vado anch’io!". Da lì è partita una raffica di commenti taglienti, culminati nella battuta: "30 euro lordi ogni 6 ore? Facciamo partire subito una polemica! Meglio gratis... ma tu sai che vuol dire 6 ore... sono reclusi, incredibile... e pagate anche l’acqua? Chiamate subito Corona ragazzi... minimo devono dare 150 euro a persona, netti!". Già, perché al pubblico non verrebbe offerta l'acqua, circostanza, che ha scatenato l'ironia di Fiorello.