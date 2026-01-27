Claudio Lippi, si aggravano le condizioni di salute: "Terapia intensiva"

Claudio Lippi non sta bene. Il celebre conduttore televisivo si trova in ospedale, in terapia intensiva. Già la scorsa estate, in un'intervista rilasciata a Fanpage, aveva parlato chiaramente dei suoi problemi di salute. In ordine: un infarto, una pleurite essudativa e un intervento di bypass quadruplo. Lippi aveva spiegato di essere ormai abituato a convivere con questi problemi. Ma, come confidato da lui stesso, si sente ancora lucido e motivato. Così aveva lanciato un appello per tornare sul piccolo schermo, senza pretese economiche esorbitanti, rivendicando il valore dell’esperienza e sostenendo che non è l’età a definire le capacità, ma la mente.

Lo scorso marzo Lippi aveva parlato con Libero, ricordando i ricordi più vividi, quelli legati a Corrado: memorabili le partite a scopone. "Mi ritrovai in coppia con lui, che era una sorta di Pico della Mirandola. Si ricordava tutte le carte. Io sbagliavo, intimidito dalle sue reazioni, al limite della violenza. Non ho più giocato". Quell'episodio, però, "non ha mai incrinato la nostra amicizia, anzi l’ha rafforzata".