DiMartedì, Sigfrido Ranucci grida al complotto: "Soldi pubblici a una fiduciaria per attaccarmi"

Sigfrido Ranucci ha scelto la comoda poltrona del salotto di Giovanni Floris per lasciarsi andare al solito sfogo pieno di vittimismo. Ospite di DiMartedì, il talk show di approfondimento politico di La7, il conduttore di Report ha presentato il suo libro. E ne ha approfittato per svelare alcuni "scoop" della prossima puntata del suo programma.

"C'è una fiduciaria che nasconde finanziamenti a una piattaforma che riceve anche soldi pubblici e che in questo momento ha come scopo principale quello di attaccare il conduttore di Report - ha spiegato Sigfrido Ranucci, parlando di sé in terza persona -, che è una cosa abbastanza anomala. Diciamo che i soldi pubblici passano e arrivano da un'altra parte. Poi che ci siano dentro personaggi che casualmente coincidono con quelli che gestiscono il comitato per il 'Sì' questo non so se è una coincidenza. Però diciamo che la magistratura e i giornalisti siamo uniti in questo". Insomma, la solita tesi del "complottone" contro Sigfrido Ranucci.