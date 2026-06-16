Luigi Manconi, sfregio a Vannacci e alla destra: "Feccia? Un complesso di inferiorità"

"Siamo la feccia, i figli di nessuno e fierissimi di esserlo". Roberto Vannacci ha aperto così l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. E proprio sul termine dispregiativo utilizzato dall'ex generale si sofferma Luigi Manconi. Ospite di David Parenzo a L'Aria Che Tira, il sociologo arriva a dire che l'autodefinirsi "feccia" da parte di Vannacci "rivela il complesso d'inferiorità della destra nei confronti della sinistra". "Immagino - prosegue - che l'Onorevole Vannacci ignori che 'Figli di nessuno' era il nome di un'organizzazione armata antifascista, composta da comunisti e anarchici, che trattavano i fascisti con mezzi 'un po' rudi'. Definirsi 'feccia' riproduce un artificio retorico, un espediente letterario, proprio dell'innologia comunista e anarchica".
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Stesso discorso per Manconi su Giorgia Meloni e il suo paragonarsi a un "underdog", quel qualcuno su cui nessuno scommette, ma che alla fine riesce a vincere e a stupire tutti. Insomma, a detta del marito di Bianca Berlinguer, questi termini dimostrano come la destra soffra di inferiorità.
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Ma non è tutto, perché Manconi torna sull'assemblea costituente di Futuro Nazionale e commenta quanto visto sul palco di Roma: "Era tutt'altro che un'assemblea di emarginati, c'era persone ben pasciute, molti parlamentari di lungo corso che cercano ancora una volta un posto in Parlamento".