Luigi Manconi, sfregio a Vannacci e alla destra: "Feccia? Un complesso di inferiorità"

"Siamo la feccia, i figli di nessuno e fierissimi di esserlo". Roberto Vannacci ha aperto così l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. E proprio sul termine dispregiativo utilizzato dall'ex generale si sofferma Luigi Manconi. Ospite di David Parenzo a L'Aria Che Tira, il sociologo arriva a dire che l'autodefinirsi "feccia" da parte di Vannacci "rivela il complesso d'inferiorità della destra nei confronti della sinistra". "Immagino - prosegue - che l'Onorevole Vannacci ignori che 'Figli di nessuno' era il nome di un'organizzazione armata antifascista, composta da comunisti e anarchici, che trattavano i fascisti con mezzi 'un po' rudi'. Definirsi 'feccia' riproduce un artificio retorico, un espediente letterario, proprio dell'innologia comunista e anarchica".