Marcello Sorgi, paranoie su Ice: "Forse la guardia trumpiana..."

Sorgi parla dell’Ice come di “una sorta di guardia privata trumpiana”, evocando scenari da Stato di polizia importato in Italia, con tanto di agenti pronti a muoversi “fuori dalle regole”. Così come accaduto a Minneapolis . Un racconto che alimenta le paure dell’opposizione e legittima la richiesta di un’informativa urgente in Parlamento. Peccato che, come ricordano dal Viminale, “gli elenchi delle delegazioni non sono ancora stati comunicati”. Tradotto: tanto rumore per nulla. Eppure Sorgi, pur ammettendo che la presenza di apparati di sicurezza stranieri all’estero è una prassi consolidata e regolata dal principio di reciprocità, continua ad insinuare il dubbio, chiedendosi perché mai atleti impegnati in un evento sportivo dovrebbero essere accompagnati da una polizia anti-immigrazione .

Dall’analisi politica all’allarmismo eccessivo il passo è breve. Sul caso Ice , infatti, Marcello Sorgi dalle colonne de La Stampa costruisce un problema che, nei fatti, rischia di non esistere. Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi , liquida la vicenda spiegando che “il problema non si pone e si sta discutendo sul nulla”, il commentatore intravede ombre, retroscena e pericoli democratici dietro l’ipotesi – tutta da verificare – di agenti americani al seguito degli atleti Usa per Milano-Cortina.

Anche l’incontro annunciato tra Piantedosi e l’ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta diventa, nel racconto, la prova che “qualcosa da chiarire c’è”. Quando invece, più banalmente, è ciò che fanno i governi quando vogliono evitare polemiche inutili. Anche Forza Italia, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e altri esponenti della maggioranza hanno reagito allo stesso modo alle ansie delle opposizioni. Il risultato è un corto circuito mediatico: un’ipotesi non confermata diventa un caso politico, una prassi diplomatica viene dipinta come una minaccia e Milano-Cortina finisce nel mirino di una narrazione ansiogena. Altro che analisi lucida: così Sorgi, più che spiegare, contribuisce a gonfiare paure e sospetti. E a dimostrare che, a volte, il vero eccesso non è di sicurezza, ma di paranoia politica.