Askatasuna, da Selvaggia a Ranucci: i "pensatori rossi" che minimizzano gli scontri

Eccoli qui, quelli dei “ma”, quelli dei “però”, quelli dei “se”. È folta la schiera degli intellettuali rossi - giornalisti, musicisti, fumettisti - che proprio non ce la fa a dare, non diciamo dei terroristi (per lor signori e signore sarebbe troppo, lo capiamo) ma almeno dei criminali ai professionisti del disordine dell’Askatasuna e dei loro compagni. Qualche vaga condanna - di fronte a un poliziotto quasi linciato sull’asfalto, del resto, nemmeno Renato Curcio giocherebbe la carta della giustificazione - ma mai una presa di posizione netta. No. A guerriglia urbana appena sopita, negli studi di La7, ospite di Massimo Gramellini a “In altre parole”, Sigfrido Ranucci dice la sua mentre scorrono le immagini delle devastazioni. È una sorta di complotto per il conduttore di Report. «Meloni ha detto che sono nemici dello Stato? Io credo che la maggior parte di questi lo Stato li conosca. Bisogna chiedersi perché non sia intervenuto prima, anche solo per evitare un sospetto che questi scontri servano a quel meccanismo della sorveglianza, ma anche a un altro sospetto: a rovinare quella parte sana che ha partecipato a queste manifestazioni con motivazioni e ragioni serie». E ancora: «Vorrei che si evitasse questo. Quelle persone hanno ragione di protestare, di chiedere dei luoghi di incontro, di raccolta e di socialità che mancano».

Forse Ranucci scorda che chi sabato ha bloccato Torino protestava contro lo sgombero dell’Aska, ovvero a favore di chi ha dichiarato guerra allo Stato non appena è calato il buio. Ma son dettagli... Dal Piemonte al Minnesota è un attimo. «È uno schema che si ripete purtroppo. Ma in questo contesto è ancora più dannoso e pericoloso perché finisce col giustificare quella democrazia del controllo e della sorveglianza che è tanto cara in una parte degli Stati Uniti, che è la tecnodestra americana, e che ci ha invaso già da anni e che questo governo sta portando avanti in maniera esemplare. Qui invece bisognerebbe avere la lucidità e la forza di dire a tutti: “Diamoci una calmata”», prosegue Sigfrido. A fare il paio, nello stesso programma, è Giovanna Botteri, inviata a Torino. «C’è stato un corteo e bisogna dir subito che c’erano forse 50mila persone, un corteo festoso, con musica, c’erano giovani, c’era aria di festa, poi alla fine del corteo un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il blocco e lì è scoppiata una guerriglia violenta», ha spiegato. Però prima tutto ok, si ballava e si cantava. A esporsi via social, invece, è Selvaggia Lucarelli: «Condanno la violenza esercitata sul poliziotto a Torino, e non ci sono giustificazioni (neanche per gli stessi poliziotti che ieri manganellavano o lanciavano lacrimogeni altezza uomo). Esiste però il contesto».