Askatasuna, Antonio Caprarica spazza via la sinistra: "E questi vogliono governare?"

Finalmente a sinistra una voce fuori dal coro. Quanto accaduto a Torino ha sconvolto tutta l'Italia. I soliti antagonisti, protetti dai soliti intellettuali, sindacalisti e politici progressisti, hanno messo a ferro e fuoco la città. E i video del poliziotto preso a martellate da un gruppetto di criminali hanno fatto il giro del mondo, portando il governo Meloni a lavorare ancor di più su nuove norme per garantire la sicurezza nelle nostre città. Sì, nel nostro Paese c'è un allarme centri sociali. E, ancora più grave, c'è un allarme classe dirigente di sinistra che non riesce a condannare fino in fondo i compagni.
A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena uno sfogo incredibile di Antonio Caprarica. Il giornalista non ne poteva più di sentire le giustificazioni di chi non ha preso le distanze da Askatasuna. E così si è lasciato andare a una condanna severa contro i benpensanti di sinistra.
Askatasuna, la teoria di Concita De Gregorio: "Il tornaconto del governo, a chi conviene lo scontro""Anche se sono stranieri, i violenti, le forze dello Stato li conoscono bene: li aspettano, se li aspettano. Forse ...
"Fammi parlare! Fammi parlare! Non si va a un corteo come quello senza sapere come finisce e chi ci va o è un imbecill***, come ha detto Violante, o è un irresponsabile - ha urlato Caprarica -. E siccome escludiamo che intellettuali, politici e sindacalisti presenti a quel corteo fossero imbecilli sono irresponsabili e ognuno si prenda le proprie responsabilità. E se la sinistra vuole governare, si ricordi che l'ordine pubblico democratico è cruciale. Ricordatevi Berlinguer, che cosa c'entra Askatasuna? Fammi parlare! Fammi parlare! Cosa c'entra Askatasuna con i diritti democratici?".