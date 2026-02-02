Askatasuna, Antonio Caprarica spazza via la sinistra: "E questi vogliono governare?"

Finalmente a sinistra una voce fuori dal coro. Quanto accaduto a Torino ha sconvolto tutta l'Italia. I soliti antagonisti, protetti dai soliti intellettuali, sindacalisti e politici progressisti, hanno messo a ferro e fuoco la città. E i video del poliziotto preso a martellate da un gruppetto di criminali hanno fatto il giro del mondo, portando il governo Meloni a lavorare ancor di più su nuove norme per garantire la sicurezza nelle nostre città. Sì, nel nostro Paese c'è un allarme centri sociali. E, ancora più grave, c'è un allarme classe dirigente di sinistra che non riesce a condannare fino in fondo i compagni.

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena uno sfogo incredibile di Antonio Caprarica. Il giornalista non ne poteva più di sentire le giustificazioni di chi non ha preso le distanze da Askatasuna. E così si è lasciato andare a una condanna severa contro i benpensanti di sinistra.