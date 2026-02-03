Askatasuna, l'ex Pd umilia Grimaldi: "Mi fa rabbrividire, hai fatto foto con Rossetto"

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in scena martedì 3 febbraio su La7, Stefano Esposito e Marco Grimaldi. Al centro quanto accaduto sabato a Torino, con gli antagonisti pro-Askatasuna che hanno messo a ferro e fuoco la città e con alcuni di questi che hanno pestato un poliziotto 29enne.
"Credo di avergli insegnato come si fanno i cortei - premette l'ex esponente del Partito democratico in riferimento a Grimaldi -, ne abbiamo organizzati tanti. Sentirlo affermare che Giorgio Rossetto è uno qualunque mi fa rabbrividire. Tu sei stato nell'aula di tribunale dove venivano processati esponenti di Askatasuna, hai legittimamente festeggiato quando sono stati assolti e tra questi c'era Giorgio Rossetto con cui hai fatto addirittura delle fotografie. Ti chiedo onestà intellettuale, non propaganda. Tu sapevi che aderendo a quella manifestazione aderivi alla piattaforma politica. Non hai il diritto di difendere i violenti". E di fronte a tutto questo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana non può che stare in silenzio.
D'altronde Grimaldi, durante la manifestazione per Askatasuna, aveva detto: "Noi siamo qua per dire che il governo non avrà lo scalpo di Torino e penso che in qualche modo questo è anche un segnale, che Torino non vuole essere Minneapolis e nessuno vuole, diciamo, stare in questa idea sovranista e trumpiana di come si piegano le democrazie, e quindi noi siamo qua anche per questo". E sulle rivolte violente: "Ci disgusta, non doveva succedere e lo dico chiaramente a chi ha commesso quel reato: così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza e di chi descrive Torino come il centro dell'eversione italiana, mentre invece sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav e come abbiamo visto con il caso Shahin".