Askatasuna, l'ex Pd umilia Grimaldi: "Mi fa rabbrividire, hai fatto foto con Rossetto"

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in scena martedì 3 febbraio su La7, Stefano Esposito e Marco Grimaldi. Al centro quanto accaduto sabato a Torino, con gli antagonisti pro-Askatasuna che hanno messo a ferro e fuoco la città e con alcuni di questi che hanno pestato un poliziotto 29enne.

"Credo di avergli insegnato come si fanno i cortei - premette l'ex esponente del Partito democratico in riferimento a Grimaldi -, ne abbiamo organizzati tanti. Sentirlo affermare che Giorgio Rossetto è uno qualunque mi fa rabbrividire. Tu sei stato nell'aula di tribunale dove venivano processati esponenti di Askatasuna, hai legittimamente festeggiato quando sono stati assolti e tra questi c'era Giorgio Rossetto con cui hai fatto addirittura delle fotografie. Ti chiedo onestà intellettuale, non propaganda. Tu sapevi che aderendo a quella manifestazione aderivi alla piattaforma politica. Non hai il diritto di difendere i violenti". E di fronte a tutto questo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana non può che stare in silenzio.