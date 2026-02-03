Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Askatasuna, l'ex Pd umilia Grimaldi: "Mi fa rabbrividire, hai fatto foto con Rossetto"

martedì 3 febbraio 2026
Askatasuna, l'ex Pd umilia Grimaldi: "Mi fa rabbrividire, hai fatto foto con Rossetto"

2' di lettura

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in scena martedì 3 febbraio su La7, Stefano Esposito Marco Grimaldi. Al centro quanto accaduto sabato a Torino, con gli antagonisti pro-Askatasuna che hanno messo a ferro e fuoco la città e con alcuni di questi che hanno pestato un poliziotto 29enne.

"Credo di avergli insegnato come si fanno i cortei - premette l'ex esponente del Partito democratico in riferimento a Grimaldi -, ne abbiamo organizzati tanti. Sentirlo affermare che Giorgio Rossetto è uno qualunque mi fa rabbrividire. Tu sei stato nell'aula di tribunale dove venivano processati esponenti di Askatasuna, hai legittimamente festeggiato quando sono stati assolti e tra questi c'era Giorgio Rossetto con cui hai fatto addirittura delle fotografie. Ti chiedo onestà intellettuale, non propaganda. Tu sapevi che aderendo a quella manifestazione aderivi alla piattaforma politica. Non hai il diritto di difendere i violenti". E di fronte a tutto questo il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana non può che stare in silenzio.

Askatasuna, Luca Ricolfi accusa la sinistra: "Grave responsabilità politica"

A due giorni dalla guerriglia urbana per mano degli antagonisti pro-Askatasuna, sono in tanti a tirare le orecchie alla ...

D'altronde Grimaldi, durante la manifestazione per Askatasuna, aveva detto: "Noi siamo qua per dire che il governo non avrà lo scalpo di Torino e penso che in qualche modo questo è anche un segnale, che Torino non vuole essere Minneapolis e nessuno vuole, diciamo, stare in questa idea sovranista e trumpiana di come si piegano le democrazie, e quindi noi siamo qua anche per questo". E sulle rivolte violente: "Ci disgusta, non doveva succedere e lo dico chiaramente a chi ha commesso quel reato: così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza e di chi descrive Torino come il centro dell'eversione italiana, mentre invece sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav e come abbiamo visto con il caso Shahin". 

Di Pietro, pugno durissimo contro Askatasuna: "Quando li becchi con le mani nel sacco"

Antonio Di Pietro ospite illustre a Quarta Repubblica, il programma d’approfondimento di Rete4, condotto da Nicola...
tag
l'aria che tira
stefano esposito
marco grimaldi
giorgio rossetto

Definitivo L'aria che tira, Caprarica smonta i compagni: "Angelo Meloni? Polemica di burro"

L'aria che tira Emmanuel Macron scatena Paolo Crepet: "Se non alleni il cervello..."

Caos in studio Askatasuna, Antonio Caprarica spazza via la sinistra: "E questi vogliono governare?"

ti potrebbero interessare

Fabrizio Corona, rimossi profili social e video di "Falsissimo": la mossa di Mediaset

Fabrizio Corona, rimossi profili social e video di "Falsissimo": la mossa di Mediaset

Redazione
Massimo Cacciari, Elly Schlein parla dal palco? Lui fugge: "Un minestrone"

Massimo Cacciari, Elly Schlein parla dal palco? Lui fugge: "Un minestrone"

Andrea Carrabino
Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria: "Un dolore alla gamba"

Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria: "Un dolore alla gamba"

Redazione
Otto e mezzo, Jasmine Trinca: "Un'idea diversa del mondo"

Otto e mezzo, Jasmine Trinca: "Un'idea diversa del mondo"

Redazione