Francesca Albanese alla Camera, insorge FdI: "Ecco cos'è la sinistra"

Nonostante tutte le sparate e le annesse polemiche, Francesca Albanese torna domani, martedì 3 febbraio, alla Camera dei Deputati. E lo fa dopo giorni di silenzio totale sui vergognosi fatti di Torino e sulle violenze al corteo pro-Askatasuna. Un mutismo che fa discutere, soprattutto considerato il suo iper-attivismo nel commentare qualsivoglia tema d’attualità, non solo politica. Insomma, la relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi sarà di nuovo protagonista a Montecitorio. Tappeti rossi per la pro-Pal.
L’occasione è una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, alla quale prenderanno parte anche i colleghi pentastellati Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, i senatori di Avs Tino Magni e Peppe De Cristofaro, oltre al deputato Pd Arturo Scotto. L’incontro, intitolato “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”, prevede la presentazione del rapporto di Albanese sulla Striscia di Gaza.
La conferenza arriva a pochi giorni da un altro evento, sempre alla Camera, che le opposizioni hanno di fatto bloccato con un’azione di prepotenza, impedendo lo svolgimento di una conferenza sulla remigrazione perché bollati di "fascismo". Mentre all'Albanese tutto è concesso.
Durissima la reazione di Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione del partito: “Il doppiopesismo della sinistra come sempre ci lascia basiti. Se giorni fa le opposizioni hanno impedito sulle note di 'Bella ciao' e 'Fischia il vento' lo svolgersi di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, portando alla completa chiusura di Montecitorio ai visitatori, cosa che mai era accaduta prima, domani avranno come ospite d'onore niente poco di meno che Francesca Albanese”.
Sulla stessa linea Elisabetta Gardini, vicecapogruppo Fdi alla Camera, che ha ricordato le parole dell’ambasciatore italiano all’Onu Maurizio Massari, secondo cui Albanese “abbia dimostrato, in particolare negli ultimi mesi, un totale disprezzo del codice di condotta, fondato su principi essenziali quali integrità, imparzialità e buona fede”. Gardini ha inoltre richiamato “i presunti legami della Albanese con soggetti riconducibili a Hamas” e “gli attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, che hanno fatto emergere profili marcatamente antisemitici”.