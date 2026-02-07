Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

JD Vance all'inaugurazione con cravatta azzurra: il vero significato dietro il look

sabato 7 febbraio 2026
JD Vance all'inaugurazione con cravatta azzurra: il vero significato dietro il look

1' di lettura

JD Vance con un insolito look per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, andata in scena nello stadio San Siro. Il vicepresidente americano ha indossato un completo blu con camicia bianca e un'insolita cravatta azzurra, allontanandosi dal suo consueto look "mini Trump" con cravatta rossa. Secondo il New York Times, la scelta della cravatta blu, abbinata al soprabito, potrebbe suggerire un approccio più calmo e diplomatico.

Prima della cerimonia, Vance ha incontrato Giorgia Meloni. All'incontro hanno preso parte il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio.

Milano-Cortina, il mondo applaude: rosiconi fuori dai Giochi

L’apertura dei Giochi olimpici ha chiuso i giochetti della sinistra, dei menagrami, degli iettatori, dei presunti ...

Lo rende noto Palazzo Chigi. Il colloquio ha confermato la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato e articolato, e su profondi legami tra i due popoli, nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali, a partire dalla sicurezza energetica e dalla creazione di catene di approvvigionamento sicure e affidabili per i minerali critici. Il Presidente Meloni e il Vice Presidente Vance hanno inoltre approfondito i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela. 

A Milano servirebbero le Olimpiadi tutto l'anno

Milano ha superato la prima prova olimpica. Presto per cantare vittoria ma non per mettere a tacere i gufi che speravano...
tag
milano-cortina
jd vance

Curling Milano-Cortina, Constantini e Mosaner sconfiggono la Norvegia: vittoria col brivido

Record olimpico Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro

Omicidio a Nizza Monferrato Zoe Trinchero, "ha confessato": chi è il 20enne fermato

ti potrebbero interessare

Alan Friedman sul decreto Sicurezza: "Più retorica che azione"

Alan Friedman sul decreto Sicurezza: "Più retorica che azione"

Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo

Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo

Rosy Bindi, la balla contro il governo: "Le vere intenzioni dietro l'attacco alle toghe"

Rosy Bindi, la balla contro il governo: "Le vere intenzioni dietro l'attacco alle toghe"