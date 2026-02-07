JD Vance all'inaugurazione con cravatta azzurra: il vero significato dietro il look

Prima della cerimonia, Vance ha incontrato Giorgia Meloni . All'incontro hanno preso parte il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani , e il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio .

JD Vance con un insolito look per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, andata in scena nello stadio San Siro. Il vicepresidente americano ha indossato un completo blu con camicia bianca e un'insolita cravatta azzurra, allontanandosi dal suo consueto look "mini Trump" con cravatta rossa. Secondo il New York Times, la scelta della cravatta blu, abbinata al soprabito, potrebbe suggerire un approccio più calmo e diplomatico.

Lo rende noto Palazzo Chigi. Il colloquio ha confermato la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato e articolato, e su profondi legami tra i due popoli, nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali, a partire dalla sicurezza energetica e dalla creazione di catene di approvvigionamento sicure e affidabili per i minerali critici. Il Presidente Meloni e il Vice Presidente Vance hanno inoltre approfondito i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela.