Andrea Pucci, chi lo sostituirà a Sanremo 2026: tam-tam impazzito

Dopo la rinuncia di Andrea Pucci, Carlo Conti pensa al sostituto. L'annuncio della presenza del comico sul palco di Sanremo ha sollevato l'indignazione della solita sinistra che, in poco tempo, ha costretto Pucci a fare un passo indietro. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili. Quest’onda mediatica negativa altera il patto fondamentale che c’è tra me e il pubblico. Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Esiste l’uomo di destra e l’uomo di sinistra che la pensano in modo differente ma si confrontano in un ordinamento democratico", sono state le parole del diretto interessato.

Da qui la necessità per il conduttore della kermesse di trovare qualcuno che co-condurrà con lui la serata che sarebbe spettata al cabarettista milanese. Ecco allora che secondo Giuseppe Candela, Conti sarebbe andato sul sicuro. L'esperto di gossip rivela su Chi che il comico siciliano sarebbe una garanzia visto che è amatissimo dal pubblico per il suo stile unico e la sua ironia surreale. D'altronde Frassica aveva già partecipato all’edizione 2025 come co-conduttore della seconda serata, oltre a numerose ospitate negli anni passati.