Tricarico spiana Ghali: "Si lamenta per l'inno? Allucinante"

Francesco Tricarico contro Ghali. Attraverso un video diffuso su Instagram, il cantautore le suona - nel vero senso della parola - al rapper. Al centro le polemiche sollevate da Ghali sulla sua presenza alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina. Tra queste la lamentela sull'inno d'Italia con Ghali che ha detto di non aver potuto cantarlo. Da qui la stoccata di Tricarico: "Ghali dovrebbe solo essere riconoscente, invece poverino si lamenta. Gli italiani cattivi non gliel'hanno fatto fare perché è un italiano di seconda generazione. Ma vaff**, questa gente è allucinante".

Solo poche ore prima di rilasciare il nuovo brano, Ghali aveva pubblicato suoi social una lunga lettera, scritta in italiano, inglese e arabo, nella quale denunciava di essere stato escluso dall’esecuzione dell'inno di Mameli durante la cerimonia di apertura dei Giochi, dopo un primo invito da parte degli organizzatori.

"Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo - ha scritto -. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro".