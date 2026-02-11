Otto e Mezzo, Italo Bocchino ridimensiona Vannacci: "Tradimento, i sondaggi..."

Il generale Vannacci, ex leghista, al centro di Otto e Mezzo. Il voto dei vannacciani all'invio delle armi in Ucraina ha scatenato il dibattito nello studio di La7. A frenare possibili previsioni ci pensa però Italo Bocchino : "È presto, non sappiamo cosa dirà Vannacci. Se diventa doroteo, c'è più possibilità di stare in coalizione... Se invece segue Afd è un altro conto".

In ogni caso il generale non ha mai nascosto di voler rappresentare un'altra destra, "non moderata". E lo ha ribadito in un'intervista a La7.it "La separazione dalla Lega è stata scelta maturata. A un certo punto ho capito che i miei valori non erano più riflessi al 100%". Qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso? "Sicuramentela votazione sull'invio delle armi a Kiev è stato un evento importante, soprattutto perché qui dentro io e i miei colleghi abbiamo sempre votato contro". Parole che non sembrano rispecchiare quanto invece accaduto in Aula.