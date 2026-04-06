Dritto e Rovescio, Cruciani travolge il dem Benifei: "Ondata di bigottismo"

Ne ha per tutti, Giuseppe Cruciani: per il dem Brando Benifei, per la giornalista Valentina Petrini e per tutti coloro che, a sinistra, si indignano e si strappano le vesti per la vicenda di Matteo Piantedosi e Claudia Conte. La giornalista ha rivelato in un’intervista la sua liaison con il ministro degli Interni e la questione tiene banco anche a Dritto e rovescio, su Rete 4. Dal gossip, le opposizioni sono passate subito alla condanna politica del capo del Viminale ma il conduttore de La Zanzara su Radio 24 replica a muso duro a Benifei, capodelegazione del Partito democratico all’Europarlamento: «O portate le prove che Piantedosi ha alzato la cornetta del telefono e ha detto “date un incarico alla signora Conte perché è la mia compagna” oppure non rompete le palle a una giornalista e a una relazione. Portate le prove che ci sia stato favoritismo da parte di Piantedosi».

«Quando si maneggiano soldi pubblici bisogna essere specchiati e trasparenti - insiste Benifei -. Io penso che sia giusto che il ministro chiarisca perché si nasconde». Alle sue parole si aggiungono quelle della Petrini: «Non mi risulta che ci siano casi di ministre donne che abbiano messo in imbarazzo la premier Meloni o altri premier perché, a un certo punto, si sono invaghite di giovani consulenti che hanno la metà dei loro anni. Forse c’è un problema nelle lenzuola degli uomini che gestiscono il potere. Quando si ricopre un ruolo pubblico e si rappresentano le istituzioni c’è sì l’amore, ma c’è prima di tutto il senso di responsabilità delle istituzioni».

E qui Cruciani sbotta definitivamente: «Questa ondata di bigottismo che viene da Valentina Petrini e un po’ anche da Benifei francamente non la capisco. Non c’entra nulla la questione delle donne. Quello degli uomini che creano più imbarazzo, mi dispiace per te, è un argomento ridicolo. Come se fosse un problema innamorarsi o avere relazioni con donne che hanno la metà dei loro anni. Non è un problema». Il finale è da fuochi d’artificio: «La questione Dio, patria e famiglia è un’altra buffonata che non c’entra assolutamente nulla, perché non è che uno che crede in Dio, patria e famiglia non possa avere più famiglie una dopo l’altra o non possa lasciarsi con la moglie. Non dire stupidaggini colossali».