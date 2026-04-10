Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani azzera la sinistra: "Della vita dei rapinatori me ne frego"

A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stato ospite Giuseppe Cruciani. La zanzara è intervenuto per affrontare il tema della legittima difesa dei proprietari di casa. E del fatto che la sinistra abbia fatto di tutto per impedire che ci fossero delle leggi a tutela delle vittime. "Purtroppo non c'è il diritto completo alla legittima difesa, non è sempre legittimo difendersi - ha spiegato Cruciani ai telespettatori -. Se fosse stato per Cento e per altri esponenti della sinistra non ci sarebbe stata nemmeno questa legge di adesso che pure ha salvato moltissime persone perché quella legge, la legge che c'è adesso, è stata approvata dal centro-destra e con l'opposizione della sinistra".

E ancora: "Per cui chiariamo già questa cosa. Allora io dico se fosse stato per voi, dico voi per intendere l'area politica di Cento più o meno, non ci sarebbe stata neppure questa legge che è sacrosanta ma che si è rivelata per alcuni casi anche clamorosi che però sono importanti anche se sono pochi perché la vita delle persone è importantissima. Io non parlo della vita dei rapinatori, di cui francamente un po' me ne frego, devo dirti la verità. Io sarò cinico ma io della vita di un rapinatore che entra dentro casa, dentro un negozio, non mi preoccupo più di tanto. Certo che vorrei che non morisse ma questo è un altro discorso".