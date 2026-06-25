L'aria che tira, Odifreddi surreale: "No alla pubblicità in tv". Parenzo lo spiana

Serrato botta e risposta tra David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi a L'Aria che tira su La7. Tutto è cominciato al termine della prima parte del programma, quando il conduttore ha chiesto al matematico: "Abbiamo detto quasi tutto, va bene professore?". "Va bene. Anche perché, se chiudete, cosa si può dire?", ha replicato lui. E Parenzo, allora, in tono scherzoso: "Esatto, si può dire solo pubblicità in questo caso, no? Mi consente di mandare la pubblicità?".
Odifreddi, però, ha risposto in un modo che ha spiazzato del tutto il conduttore. "Io sono contrario alla pubblicità in televisione, ma non lo posso dire su La7 perché...", ha detto. E Parenzo si è subito infuriato: "Ma come? Tutto quello che vede qui è gratis! Non paga neanche il canone ed è contrario alla pubblicità... Ma perché mi deve far arrabbiare?". "La pubblicità è l'analogo capitalistico della propaganda", ha insistito il professore, facendo innervosire ancora di più Parenzo.
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"Ma come vive questa trasmissione? Ma queste persone qui come devono essere pagate? Io spero che il dottor Cairo non veda questa parte di trasmissione", ha replicato in tono stizzito Parenzo. E il matematico ha spiegato: "Beh, con i contributi di quelli che la guardano, volontari". "Ma io invece dico: viva la pubblicità. Io manderei solo pubblicità, pensi un po'", ha chiosato il conduttore prima di lanciare - finalmente - la pubblicità.
"Contrario alla pubblicità in tv": Odifreddi fa infuriare Parenzo, guarda qui il video de L'Aria che tira