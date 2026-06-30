Vittorio Feltri, 60 anni di giornalismo: che festa tra vip e tanti aneddoti

In 60 anni di lavoro, Vittorio Feltri ha rivoluzionato il mondo del giornalismo. Tutto quello che ha toccato è diventato oro: ha riscritto le regole del gioco e portato al successo tutti i quotidiani che ha diretto, riuscendo a capire prima di tutti gli altri da che parte stavano andando l’Italia e gli italiani. Una capacità di comprendere il mondo fuori dal comune: dall’Indipendente al Giornale, fino alla fondazione di Libero, la sua creatura: una vita sempre a mille, cavalcando la notizia con quel tono irriverente che l’ha contraddistinto e reso celebre. Vittorio Feltri al giornalismo ha dato tanto, tantissimo. Per questo, un centinaio di amici sono accorsi a Milano per festeggiarlo. Colleghi, politici, imprenditori... Tanti compagni di viaggio che hanno accompagnato Feltri lungo questo cammino. C’erano davvero tutti.

Dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana all’assessore alla Sanità Guido Bertolaso, dai direttori di Libero, Alessandro Sallusti, e del Giornale, Tommaso Cerno. E ancora, Maria Luisa Trussardi, sua amica d’infanzia, Roberto Alessi, Antonio Percassi, Daniela Santanchè e Melania Rizzoli che ha organizzato la serata. Fino al presidente del Senato Ignazio La Russa e il procuratore di Milano, Marcello Viola. Tutti al “Baretto” per celebrare un fuoriclasse di questo mestiere.