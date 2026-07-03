Scandalo-Covid, tutto ciò che non torna su Arcuri: soldi, mascherine e forniture dalla Cina

La Guardia di Finanza cercava le carte. Quelle giuste. Quelle capaci di spiegare come una maxi commessa da 1,250 miliardi di euro per mascherine cinesi farlocche, mediata da Mario Benotti, fosse arrivata fino al cuore della macchina pubblica dell’emergenza Covid. Domenico Arcuri risponde. Ma per gli investigatori le sue spiegazioni non chiudono il cerchio: lo lasciano, anzi, aperto proprio nei punti più sensibili. La scena si apre il 12 aprile 2021. I finanzieri scrivono alla struttura commissariale, subentrata a Invitalia come centrale unica degli acquisti e delle forniture medicali. Chiedono documenti precisi, non carte di contorno. Vogliono «le offerte veicolate da Stefano Beghi al commissario straordinario» e la «documentazione (verbali, corrispondenza...) relativa ai controlli effettuati nei confronti dei fornitori cinesi Moon Ray, W. Light e Luokai Trade», i tre consorzi finiti nel mirino della magistratura. Arcuri risponde il 27 aprile. Ed è lì che, secondo gli investigatori, iniziano i vuoti di memoria. Il primo riguarda Stefano Beghi. Nella risposta inviata alle Fiamme Gialle, il patron di Invitalia lo presenta come un avvocato “managing partner” dell’Ufficio di Hong Kong del “noto studio legale Gianni, Origani, Grippo, Cappelli e partners”. Poi tiene a specificare: «Nessuna offerta di mascherine chirurgiche e Dpi è stata poi presentata per il tramite del citato professionista».

Per la Guardia di Finanza, però, questa versione non fila con quello che emerge dalle conversazioni su WeChat recuperate dal cellulare di Daniele Guidi. Da quelle chiacchierate risulterebbe che Beghi avrebbe comunicato a Invitalia perfino i prezzi dei dispositivi. Come poteva Arcuri ignorarlo? Gliel’avevano nascosto? E perché? Il secondo nodo riguarda i pagamenti anticipati. Il commissario aggiunge pure che una proposta per 60 macchine per la respirazione artificiale sarebbe stata respinta «perché condizionata al pagamento di un anticipo all’ordine pari al 50% del valore della commessa... Circostanza, questa, in contrasto», si legge nel testo a firma del commissario straordinario, «con la precisa indicazione [...] di non accettare alcuna offerta che prevedesse pagamenti anticipati, anche parziali, al fine di tutelarsi dal rischio di possibili operazioni speculative o di successivi gravi inadempimenti». Una linea netta di buon senso e di buona pratica amministrativa, almeno sulla carta: i finanzieri, però, contestano quel quadro.