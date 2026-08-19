Ranucci, l'affondo clamoroso di Selvaggia Lucarelli: "Faccia nomi e cognomi"

Selvaggia Lucarelli attacca Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report le risponde su Repubblica. E la firma del Fatto Quotidiano si fionda su X per attaccarlo ancora una volta. Scontro tra titani, insomma."Sorvolo su alcuni passaggi dell’intervista a Ranucci oggi su Repubblica perché sulla mitomania mi sono soffermata abbastanza ('Report per la Rai come il Giubileo per il papa', vabbè) e non infierisco, ma sono molto stupita della frase modalità pizzino su di me. 'Siamo al punto che PERSINO Selvaggia Lucarelli mi imputa rapporti spregiudicati. Sarebbe interessante citare i suoi'. A parte che nel mondo del giornalismo fatto da persone perbene si risponde su ciò che l’altro HA SCRITTO, non attaccando chi ha scritto e non mi sembra che Ranucci lo abbia fatto, ma vabbè".

E ancora: "L’argomentum ad hominem per delegittimare chi scrive e fa il suo lavoro però me lo aspetto dai fasci, non da Ranucci. E ancora più, visto che nella frase precedente parlava di frequentazioni altrui con terroristi e poi passa a me, dovrebbe essere così gentile da evitare allusioni e dire con NOMI E COGNOMI quale brutta gente o criminali e pregiudicati sarebbero miei amici o confidenti o frequentazioni. Perché altrimenti suona come un 'so cose su di te, quindi ti conviene stare zitta'. Racconta pure Ranucci, sennò sembra una intimidazione allusiva e un metodo molto poco nobile di non rispondere sul merito lanciando ombre su chi ti critica. Che nel mio caso- qui sta il tuo problema- non puoi liquidare come 'è amica dei fascisti', perché io ho solo scritto ciò che penso o che so, senza mandanti e senza finalità oscure".