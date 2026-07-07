Ranucci e Lavitola, "cosa lascia basiti": Fratelli d'Italia attacca, dettaglio pesantissimo

È Valter Lavitola per il pm il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. "Un amico, ci sentivamo quasi tutti giorni", lo ha definito lo stesso giornalista dopo che una foto - dei due insieme al ristorante - era già stata largamente diffusa. Un sospetto, quello del pubblico ministero, che se confermato ribalterebbe la narrazione di una parte della sinistra. Basta pensare che a ottobre, a un giorno di distanza dall'accaduto, Elly Schlein andava puntando il dito contro il governo.

E dal palco del congresso Pse ad Amsterdam diceva: "Quello che loro fanno è solo propaganda, ogni giorno. Alimentano un clima di divisione, di odio, una polarizzazione". E ancora: "Voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più famosi giornalisti di inchiesta del mio Paese, Sigfrido Ranucci, perché ieri è scoppiata una bomba davanti alla sua casa. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando la destra è al governo".