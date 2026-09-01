Medvedev agli Us Open, scena disgustosa: cosa spunta sulla sua sedia

La gomma da masticare diventa protagonista agli US Open. Non per uno spot pubblicitario, ma perché Daniil Medvedev se l’è portata in campo e l’ha usata praticamente per tutta la partita contro il francese Hugo Gaston.

Il russo, campione a New York nel 2021, ha superato il primo turno in tre set e si è lasciato alle spalle qualche settimana complicata anche grazie a una curiosa novità nella sua routine. A fine partita, però, più che il risultato ha attirato l’attenzione quel continuo masticare. E anche le gomme lasciate vicino alla panchina durante le pause. Andrea Petkovic, ex giocatrice tedesca e oggi intervistatrice, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione e gli ha chiesto direttamente il motivo di quella scelta.

Medvedev, come spesso gli capita, non ha cercato risposte costruite. Ha spiegato che tutto è nato da un problema molto concreto: "Non so se mi abbia aiutato, avevo la bocca super asciutta e l'acqua non aiutava per niente. L'unica soluzione era una gomma da masticare. E poi probabilmente guardo troppo baseball, perché per qualche motivo lì la masticano tutti. Quindi mi sono detto: ‘Sai cosa c'è? Sto perdendo tutte le partite, devo fare come i giocatori di baseball, devo cambiare qualcosa!’”.

Insomma, nessun nuovo metodo scientifico studiato a tavolino. Piuttosto, una trovata nata quasi per caso e diventata parte della partita. E visto il risultato, difficile dargli torto. La gomma, tra l’altro, non è una presenza insolita nello sport: masticare può aiutare contro la sensazione di secchezza della bocca e, in alcuni casi, favorire anche il rilassamento.

Medvedev aveva fatto parlare di sé anche nei giorni scorsi, quando aveva scherzato sulla possibilità di dedicarsi a un altro sport. Ma per ora il tennis resta il suo mondo: "Sfortunatamente il tennis richiede troppa energia e troppo tempo. Altrimenti farei già qualcos’altro. Magari non proprio il pickleball, ma mi piacerebbe alternare a volte il tennis con qualcos'altro. Purtroppo però il tennis è un lavoro a tempo pieno e devi dedicarci tantissimo tempo. Quindi finché non avrò, diciamo, 37 anni e mezzo, sarò felice di giocare a tennis, poi vedremo cosa mi riserverà la vita!” Per adesso, dunque, niente cambio di sport. E nemmeno di abitudine: a New York Medvedev ha trovato una soluzione decisamente semplice per provare a rimettere in moto la sua stagione. Una gomma alla volta.