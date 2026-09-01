Sigfrido Ranucci, insulti a Presutti e Piervincenzi: "Disumani, mediocri"

"Caro Daniele, ti sei lamentato sul Domani perché ho definito mediocre la scelta di affidare a te e a Giulia Presutti la conduzione di Report. Confermo, e specifico: mediocre non è la vostra professionalità, che non metto in discussione, mediocre è la scelta di mettervi alla guida del programma di inchiesta più importante della storia della televisione italiana". Riprendendo un'intervista rilasciata da Daniele Piervincenzi al Domani, Sigfrido Ranucci ha scritto su Facebook un lungo post che mette nel mirino lo stesso Piervincenzi e Giulia Presutti, nominati nuovi conduttori di Report. Un insieme di insulti, cattiverie e attacchi personali volti a delegittimare la scelta della Rai e, tanto per cambiare, ad autocelebrarsi.

"Un servizio realizzato per Report — peraltro mai andato in onda, e da me risistemato un paio di volte — non fa di nessuno un conduttore", scrive Ranucci rivolgendosi a Piervincenzi. E poi: "È vero, come mi hai fatto notare, che hai realizzato a quattro mani un'inchiesta in Congo sul caso del diplomatico ucciso in Congo, Attanasio. L'ho accettata perché me l'hai chiesta tu, perché avevi bisogno di lavorare, e perché ho ancora la romantica abitudine di dare una mano a chi me la chiede. Ma tu lo sai meglio di chiunque altro: quel lavoro rientrava nei Lab, i contributi che stanno fuori da Report, non dentro".