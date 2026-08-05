Psicosi da Ufo in tutta Italia, avvistamenti ovunque: l'ipotesi (che non convince)

Nella giornata di ieri - 4 agosto - un'emittente radiofonica del salernitano ha condiviso su Facebook una serie di foto raffiguranti un oggetto volante non identificato. Il post è andato subito virale e sui social si è scatenato il finimondo. Moltissimi utenti, da Nord a Sud, hanno commentato affermando di aver visto a loro volta un oggetto "strano" volare nel cielo. Una miriade di foto e video ha improvvisamente popolato il web. E gli utenti si sono sbizzarriti nel formulare ipotesi relative all'identità dell'oggetto. Dai droni russi ai palloni termostatici, fino ai missili terra aria, ne sono state dette di ogni.

"Dopo la pubblicazione del primo video, ho ricevuto tantissime segnalazioni, fotografie e nuovi filmati dell’oggetto luminoso avvistato nel cielo. In queste immagini si vede da un’altra prospettiva e, soprattutto durante lo zoom finale, appare ancora più evidente. Sono state formulate moltissime ipotesi: aereo, drone, satellite, Starlink, una scia illuminata dal Sole o un particolare effetto della fotocamera. Tuttavia, almeno per il momento, non abbiamo ancora ricevuto una spiegazione concreta e verificabile. Secondo voi di che cosa si trattava? Chiunque lo abbia osservato o ripreso da un’altra zona può inviarmi il materiale, possibilmente indicando luogo, direzione, data e orario”, ha scritto l'esperto Michele Valecce sulla sua pagina Facebook.

Al momento non è ancora stata fornita alcuna spiegazione ufficiale in grado di rivelare la vera l'identità dell'oggetto. Tuttavia, come scritto da alcuni utenti sul web, c'è una versione decisamente più accreditata di altre: quella del "trenino di satelliti" Starlink di Elon Musk. "È un nuovo passaggio particolarmente luminoso del celebre ‘trenino di satelliti' Starlink (il gruppo 17-53) visibile praticamente in tutta Italia", ha scritto una donna sui social. "I satelliti in questione sono stati lanciati proprio ieri, 4 agosto, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX decollato dalla nebbiosa base di Vandenberg, in California, alle 17:05. Il vettore ha portato in orbita bassa terrestre un nuovo lotto di 24 satelliti della costellazione Starlink. Per chi non li conoscesse, gli Starlink sono satelliti ideati da SpaceX per creare una rete di internet a banda larga satellitare ad alta velocità globale, capace di portare la connessione anche nelle aree più isolate del pianeta…". Una spiegazione piuttosto esaustiva, anche se, tra alcuni utenti, i dubbi rimangono.