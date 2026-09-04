Vannacci fa infuriare i Pavarotti: "Nessuna autorizzazione"

È scontro a distanza tra la famiglia di Luciano Pavarotti e il generale Roberto Vannacci dopo la pubblicazione sui social di un video che utilizza la voce del celebre tenore. La famiglia Pavarotti ha preso nettamente le distanze dall'iniziativa, chiarendo di "non aver mai concesso alcuna autorizzazione all'utilizzo della voce, del nome o dell'identità di Luciano Pavarotti".

La nota diffusa dai familiari ribadisce inoltre la volontà di separare l'immagine del cantante da qualsiasi iniziativa politica. La famiglia, infatti, "si dissocia fermamente da qualsiasi associazione della sua figura a messaggi, posizioni o iniziative di carattere politico".