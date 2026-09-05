Fabrizio Corona aggredito, catenate e minacce: "Facciamo male a tuo figlio"

Aggredito, minacciato e ricattato. Questo è quanto denuncia Fabrizio Corona. I fatti sarebbero avvenuti a Milano, a città studi. E un 20enne sarebbe stato fermato e poi denunciato. La vicenda è iniziata con la denuncia di una presunta richiesta di 500 euro. Corona, arrivato in Questura poco prima dell’una di notte, ha riferito agli agenti di essere stato affrontato da due giovani, che lo avrebbero minacciato di fare del male a lui e al figlio Carlos qualora non avesse consegnato il denaro.

L’ex fotografo dei vip avrebbe inoltre riconosciuto i due, spiegando che in passato avrebbero avuto rapporti con suo figlio. Agli investigatori avrebbe consegnato anche le conversazioni ricevute e indicato via Noè come il luogo nel quale i ragazzi lo stavano aspettando.

Nonostante l’allarme, Corona ha deciso di presentarsi all’appuntamento. Ha raggiunto la zona a bordo della sua Range Rover, mentre alcune pattuglie lo seguivano a distanza e senza farsi notare. Poco dopo il suo arrivo, sarebbero comparsi i due giovani.

Secondo la ricostruzione, uno dei ragazzi avrebbe impugnato una catena colpendo violentemente il parabrezza del suv e mandandolo in frantumi. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarlo prima che potesse utilizzare anche uno spray urticante. Il secondo giovane, invece, è riuscito inizialmente a scappare, venendo poi individuato.

Il ragazzo fermato sarebbe un 20enne milanese, figlio di un noto giornalista televisivo. Sul suo cellulare la polizia avrebbe trovato fotografie di armi, circostanza che ha portato a una perquisizione nell’abitazione, senza però rinvenire armi o altri elementi di rilievo.