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Marco Damilano non lo vogliamo: così il Vaticano lo ha respinto

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giovedì 10 settembre 2026
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Marco Damilano respinto in Vaticano: secondo quanto riportato dal Giornale, l'ex direttore dell'Espresso sarebbe stato depennato dalla lista di partecipanti al convegno del dicastero delle cause dei santi dal titolo "Il XXI secolo: un nuovo tempo di martiri?" in programma martedì prossimo all'Augustinianum. Damilano avrebbe dovuto moderare la tavola rotonda con la presidente di Aiuto alla Chiesa che soffre Sandra Sarti, il consultore storico del dicastero suor Nicoletta Vittoria Spezzati e un'altra religiosa con esperienza in Sud Sudan.

In Curia, però, la presenza di Damilano avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno per via del suo profilo troppo politicizzato e non in sintonia con la stagione del nuovo Papa, Leone XIV. Ma non solo. Il giornalista sarebbe stato ospitato come moderatore da quel dicastero che lui stesso contribuì a scuotere con l'inchiesta su Becciu, oggi ampiamente sgonfiata dagli sviluppi processuali vaticani. E così il nome dell'ex direttore, che a fine luglio era nel programma del convegno, oggi sarebbe sparito dal sito del dicastero.

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Quanto accaduto sarebbe, secondo il Giornale, "uno smacco per il giornalista" che "sta cercando di presentarsi ad Elly Schlein come suo possibile pontiere col mondo vaticano tendenza Prevost anche per neutralizzare le opposizioni interne dei cattodem". La decisione di escluderlo e la difficile accessibilità alle stanze del Papa, però, rendono questa missione praticamente impossibile. 

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