Lo svarione di Farinetti: Omero diventa partigiano

Omero aveva bisogno di Nolan per tornare a essere uno dei miti fondanti dell’Europa? L’opera del cineasta è stata focale per dibattere ancora attorno all’Odissea. Che sia di pellicola o di cellulosa ecco che sentiamo un richiamo eterno. Non lo abbiamo sentito solo noi, il corno squillante lo hanno udito anche Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi. Così è nato il libro, edito per i Tipi di Solferino, Omero non deve morire. Restituiamo valore a parole come antifascismo e democrazia.
Ecco lì l’autore dell’Iliade strattonato per le vesti e portato nell’agone dei tempi d’oggi. Omero ci ha raccontato della forza, dell’eroismo, della potenza contro la potenza, ma soprattutto della fierezza che palpita nella vita che ci pervade. Però per Farinetti&Co. «in quest’epoca di comunicazione dirottata dalle oligarchie digitali, il linguaggio è ormai diventato un problema? Al contrario: è parte essenziale della soluzione».
Quando un’opera d’arte diventa un classico?28febbraio 1974, MoMA, Museum of Modern Art di New York. L’opera dell’artista moderno più famoso al m...
Contingenze atte a ricongiungersi al verbo dell’antifascismo. E vai con una bella spilletta da partigiano sulla tunica omerica. «Tuttavia, il loro non è un canto nostalgico: è una chiamata all’azione, perché salvare la parola significa salvare l’umano», proseguono i due. Peter Sloterdijk scrive che «per gli antichi, infatti, l’eroismo non era una fine attitudine, ma, fra tutte quelle possibili, la presa di posizione più vitale nei confronti dei fatti della vita». Qui invece l’unica attitudine è quella di appiccicare etichette. E non passa mai...