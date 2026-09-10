Lo svarione di Farinetti: Omero diventa partigiano

Omero aveva bisogno di Nolan per tornare a essere uno dei miti fondanti dell’Europa? L’opera del cineasta è stata focale per dibattere ancora attorno all’Odissea. Che sia di pellicola o di cellulosa ecco che sentiamo un richiamo eterno. Non lo abbiamo sentito solo noi, il corno squillante lo hanno udito anche Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi. Così è nato il libro, edito per i Tipi di Solferino, Omero non deve morire. Restituiamo valore a parole come antifascismo e democrazia.

Ecco lì l’autore dell’Iliade strattonato per le vesti e portato nell’agone dei tempi d’oggi. Omero ci ha raccontato della forza, dell’eroismo, della potenza contro la potenza, ma soprattutto della fierezza che palpita nella vita che ci pervade. Però per Farinetti&Co. «in quest’epoca di comunicazione dirottata dalle oligarchie digitali, il linguaggio è ormai diventato un problema? Al contrario: è parte essenziale della soluzione».