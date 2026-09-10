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Sigfrido Ranucci, "tutte cazz***?": smentito dai pm e svolta clamorosa, su cosa indagano

giovedì 10 settembre 2026
Sigfrido Ranucci, "tutte cazz***?": smentito dai pm e svolta clamorosa, su cosa indagano

2' di lettura

Occhi puntati sulle chat. Ci sarebbero infatti presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci. E proprio su questi si starebbero concentrando la Procura di Roma che indaga sull'attentato al giornalista avvenuto nell'ottobre del 2025. Un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal pc sequestrato all'imprenditore accusato di essere il mandante dell'azione dinamitarda. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat, sia nella fase precedente all'attentato che dopo. 

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E pensare che nella giornata di mercoledì 9 settembre, ospite alla festa nazionale di Avs a Roma, l'ex conduttore di Report aveva bollato come "cazz***" la possibile esistenza di chat segrete. "Non sono qui per fare politica, non mi candido. Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report. Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro", ha detto. Poi il conduttore ha aggiunto, commentando le chat su Signal tra la compagna di Lavitola e Laura Cianfoni (persona a lui molto vicina) diffuse da Il Giornale, che "sono tutte caz**e, non ci sono chat segrete".

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Ma è stato lo stesso quotidiano, in serata, a smentire la versione del conduttore, pubblicando una nuova conversazione tra le due donne, oltre a quelle in cui Cianfoni (collaboratrice di Ranucci) aveva inviato a Natalia (moglie di Lavitola) le carte dell'ordinanza sui 4 bombaroli. In una chat, avvenuta alle 13 e 23 del 5 luglio 2026, Cianfoni torna a scrivere alla compagna del mandante reo confesso dell'attentatore di Ranucci. "Ciao Naty. Come stai? Hai bisogno di qualcosa ?". E poi le chiede qualche minuto dopo, alle 13 e 42, "Valter è andato dall'avvocato"? E Natalia risponde: "L'ho sentito al telefono, ancora no". Frasi, queste, contenute negli atti dell'inchiesta e che smentiscono il conduttore. 

Intanto Lavitola rimane in carcere. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'ex faccendiere e le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. L'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, ha comunque annunciato ricorso in Cassazione: "Rispettiamo le decisioni della magistratura, ma non le condividiamo né in fatto né in diritto. Oggi depositeremo ricorso per Cassazione per saltum".

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