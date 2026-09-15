Report, Sigfrido Ranucci si affida alle toghe: "Depositato il ricorso urgente per il reintegro"

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso nei confronti della Rai. Il legale dell'ex conduttore di Report ha depositato nella mattina di martedì 15 settembre il ricorso urgente al tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione di Rai 3. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita.

Sigfrido Ranucci sfida la Rai su Report: "Presenterò un ricorso d'urgenza per il reintegro" "Stanno facendo di tutto per farmi entrare in politica, ma io voglio continuare a fare Report, perché quello...

Una mossa arrivata non a sorpresa. Già ospite della festa del Fatto Quotidiano, il giornalista aveva detto: "Vedrò la prima puntata di Report e faccio il tifo per Report perché dentro ho dei compagni con i quali ho condiviso un percorso di vita". E ancora: "Oltretutto ci sono delle puntate già pronte e preparate da me. Io faccio il tifo per Report però mi piacerebbe continuare a condurlo".

Sigfrido Ranucci, "reintegro": mossa da ultima spiaggia. Ma le toghe.... Sigfrido parla e non si ferma. «Ho letto che i magistrati mi riascolteranno, penso di sì e credo che sia gi...