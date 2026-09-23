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Augusta Montaruli contro Paolo Mieli: "L'integrazione si fa imparando l'arabo? Delirio puro"

mercoledì 23 settembre 2026
Augusta Montaruli contro Paolo Mieli: "L'integrazione si fa imparando l'arabo? Delirio puro"

2' di lettura

Augusta Montaruli contro Paolo Mieli. La deputata di Fratelli d'Italia, attraverso un video su Instagram, rilancia le dichiarazioni del giornalista ospite di Omnibus. Quest'ultimo, su La7, ha commentato le parole di Giorgia Meloni sul "tetto" degli stranieri nelle classi di scuola. "Il problema c'è - ammette il politologo Piero Ignazi -, ed è il problema più in generale a monte dell'integrazione degli immigrati". Un problema, argomenta, "che non è mai stato affrontato, perché nessuno ha mai pensato che gli immigrati quando arrivano in Italia devono essere presi, messi in strutture che non siano lager come gli attuali 'Cpr' e in quelle strutture devono iniziare a studiare l'italiano e i rudimenti della nostra cultura".

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Da qui l'intervento di Mieli: "In più dobbiamo imparare le loro lingue, perché cos'è questo atteggiamento [secondo cui] 'loro devono imparare l'italiano', sì certo, però…". Immediata la reazione del conduttore Gerardo Greco che prova a obiettare: "Meloni però vi direbbe che sono loro a dover imparare l'italiano". E Mieli ribatte: "Ma è ovvio che loro devono imparare l'italiano. Però l'integrazione si fa anche parlando l'arabo correntemente". "Ma non so parlare l'arabo", risponde Greco con una battuta. "E allora imparalo, vai a scuola" replica Mieli ironico. 

Ma non finisce qui perché prende di nuovo la parola Piero Ignazi: "I poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema". Quindi Mieli chiarisce: "Non dico che debbano (imparare l'arabo, ndr), però che sia un traguardo". Ecco allora il commento lapidario di Montaruli: "Delirio puro". 

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