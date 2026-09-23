Augusta Montaruli contro Paolo Mieli: "L'integrazione si fa imparando l'arabo? Delirio puro"

Augusta Montaruli contro Paolo Mieli. La deputata di Fratelli d'Italia, attraverso un video su Instagram, rilancia le dichiarazioni del giornalista ospite di Omnibus. Quest'ultimo, su La7, ha commentato le parole di Giorgia Meloni sul "tetto" degli stranieri nelle classi di scuola. "Il problema c'è - ammette il politologo Piero Ignazi -, ed è il problema più in generale a monte dell'integrazione degli immigrati". Un problema, argomenta, "che non è mai stato affrontato, perché nessuno ha mai pensato che gli immigrati quando arrivano in Italia devono essere presi, messi in strutture che non siano lager come gli attuali 'Cpr' e in quelle strutture devono iniziare a studiare l'italiano e i rudimenti della nostra cultura".