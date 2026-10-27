Vittorio Sgarbi è uscito dalla Terapia intensiva: le sue condizioni

Vittorio Sgarbi sta meglio. Il critico d'arte è uscito dalla Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per quasi un mese a causa di una grave crisi respiratoria. Stando a quanto diffuso dall'Adnkronos Salute, il 74enne ex sottosegretario alla Cultura "è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva". I medici rilevano un "miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia" che era stata praticata nelle scorse settimane. SGARBI "inizierà la riabilitazione respiratoria".

Tracheotomia per Vittorio Sgarbi: come sta, il bollettino Restano stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove il critico d&...

Trasportato il 30 settembre d'urgenza in ospedale al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria (associata anche a un embolismo polmonare). Già nel 2025 Sgarbi era stato ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi.

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