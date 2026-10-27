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Vittorio Sgarbi è uscito dalla Terapia intensiva: le sue condizioni

martedì 27 ottobre 2026
Vittorio Sgarbi è uscito dalla Terapia intensiva: le sue condizioni

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Vittorio Sgarbi sta meglio. Il critico d'arte è uscito dalla Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per quasi un mese a causa di una grave crisi respiratoria. Stando a quanto diffuso dall'Adnkronos Salute, il 74enne ex sottosegretario alla Cultura "è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva". I medici rilevano un "miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia" che era stata praticata nelle scorse settimane. SGARBI "inizierà la riabilitazione respiratoria". 

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Trasportato il 30 settembre d'urgenza in ospedale al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria (associata anche a un embolismo polmonare). Già nel 2025 Sgarbi era stato ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi. 

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A fianco a lui la compagna Sabrina Colle. I due sono legati dal 1998 e, da quel momento, il critico d’arte e l'ex modella non si sono più lasciati. Anche nel 2025 – dopo l'iniziativa della figlia di Sgarbi, Evelina, che ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre – Sabrina ha ribadito di non avere mai abbandonato Vittorio e di essere sempre al suo fianco, soprattutto in questo periodo di difficoltà. 

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vittorio sgarbi

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