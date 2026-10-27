Giuseppe Cruciani azzera Adani: "Vaffa***lo, ci insulta e non fa i nomi"

Lele Adani sta esagenrando. L'opinionista di Rai Sport si è scagliato contro Max Allegri, suo acerrimo nemico. Secondo l'ex calciatore, ci sarebbero dei giornalisti amici del tecnico che si ostinano a "difendere l'indifendibile". Non ha fatto nomi, ma questo è bastato per scatenare Giuseppe Cruciani. La Zanzara è stato ospite nel podcast Numeri 1, insieme a Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, e ha attaccato frontalmente Adani e il suo modo di lavorare in tv.

"Adani lancia me*da addosso alle persone dal servizio pubblico della Rai - ha detto Cruciani -, ci attacca dicendo che difendiamo l'indifendibile come se noi fossimo il male del calcio italiano. Ma vaffa***lo. Con Adani non ho nessuna diatriba, l'ho sempre difeso quando qualcuno diceva di cacciarlo dalla Rai. Penso anche sia bravo in quello che fa. Ma deve dire chi sono quelli che difendono l'indifendibile, deve fare nomi e cognomi. Mi sono stancato di essere associato al male del calcio italiano". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ivan Zazzaroni. "Dire in Rai che esistono gli amici di Allegri è una stron*ata - ha spiegato il giornalista -. Ma vuol dire anche che esistono i nemici. Allora lo ammetta: dica che è un nemico di Allegri ossessionato da lui".